تنصيب السيسي لفترة ولاية ثانية أمام جلسة خاصة لمجلس النواب المصري

ادى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها اربع سنوات امام جلسة خاصة للبرلمان (مجلس النواب) بحضور اعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر ان يوجه الرئيس السيسي خطابا سياسيا الى الامة عقب اداء اليمين ينتظر ان يتناول فيه اهم القضايا الداخلية والخارجية فيما اطلقت المدفعية 21 طلقة بحرم المجلس بهذه المناسبة.

وكان الرئيس السيسي فاز بولاية رئاسية ثانية بنسبة تجاوزت 97 في المئة من الاصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية التي جرت خارج البلاد وداخلها واعلنتها (الهيئة الوطنية للانتخابات) في الثاني من ابريل الماضي.

وتعد الجلسة الخاصة للبرلمان المصري لأداء اليمين الاولى من نوعها في تاريخ البرلمان الحالي بعد ان كان الرئيس السيسي ادى اليمين امام (المحكمة الدستورية العليا) في الثامن من يونيو عام 2014 عقب اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الاولى.

ويعد الرئيس الاسبق حسني مبارك آخر رئيس مصري يؤدي اليمين امام البرلمان في عام 2005.

واعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي فى تصريح لصحيفة (الأهرام) اليوم ان عودة حلف اليمين الدستورية الى تحت قبة البرلمان بعد غياب 13 عاما “تمثل رسالة قوية الى العالم”.

واضاف ان مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في تثبيت اركان الدولة واستعادة العمل بآلية مؤسساتها بالكامل والانطلاق الى الاصلاح والتنمية الشاملة.

ووفقا للدستور المصري فان اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما على الاقل فيما لا يجوز اعادة انتخاب الرئيس الا لمرة واحدة.