إفطار جماعي لمئات المسلمين في “شيكاغو” الأمريكية

اجتمع مئات المسلمين في مدينة شيكاغو التابعة لولاية إيلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، في برنامج إفطار نظمته مؤسسة الزكاة الأمريكية.

وحضر القنصل العام التركي في شيكاغو أوموت أجار، والعديد من المدعوين، برنامج الإفطار الذي أقيم، الجمعة، في مقر مؤسسة الزكاة.

وبدأ البرنامج بتلاوة القرآن الكريم أعقبها كلمة رئيس المؤسسة خليل دمير، حيث أطلع المشاركين على معلومات تتعلق بأنشطتهم وأعمالهم.

وأشار دمير إلى أهمية الزكاة بالنسبة للدين الإسلامي، وخاصة في ظل التفاوت الكبير في معدل الدخل لدى الدول الغنية والفقيرة حول العالم.