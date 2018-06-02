بيان مشترك من التنظيمات والقوى السياسية بشأن الموقف الكويتي في مناصرة الحق الفلسطيني في المحافل الدولية

تثمن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقف المتميز لبلدنا الكويت في مناصرة الحق الفلسطيني في كافة المحافل الأممية والدولية، وهو الأمر الذي شهدناه عبر التصدي والرفض لأي قرار من شأنه المساس بالقضية الفلسطينية، ولعل آخره إفشال المشروع الأمريكي في مجلس الأمن، وهو الموقف الذي هو محل فخر واعتزاز ليس على المستوى المحلي الكويتي، بل تعداه ليصل إلى الشعوب قاطبة.

كما تستنكر موقف الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها “الفيتو” لإجهاض قرار كويتي في مجلس الأمن لحماية الفلسطينيين من قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة.

إن التنظيمات والقوى السياسية تؤكد على دعمها للسياسة الكويتية الخارجية، ولمواقف سمو الامير منها، التي تمثل توجها حكيما وحصافة قل مثيلها، عندما رفضت التدخل في الشأن الداخلي لبعض الدول، ومحاولاتها الدؤوبة لفض حالات النزاع والاحتراب والخلافات العربية.

كما تدعو مختلف الأنظمة والحكومات العربية مناصرة الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته على كامل التراب المحتل من قبل الكيان الصهيوني، وأن تعمل بجدية لوقف الصراع العربي – العربي، والذهاب إلى حلول سلمية تكفل التقدم والرخاء للشعوب العربية، وفق مبدأ احترام السيادة وضمان الأمن المشترك وتعزيزه.

وترى التنظيمات والقوى السياسية الكويتية ضرورة أن تتوافق اتجاهات الحكومة الداخلية والخارجية بما يتيح لاستقرار داخلي دائم وانفراج سياسي.

التنظيمات والقوى السياسية الكويتية:

– المنبر الديمقراطي الكويتي

– الحركة التقدمية الكويتية

– الحركة الدستورية الاسلامية

– التيار العروبي

– تجمع الميثاق الوطني

– تجمع ولاء الوطني

– التحالف الإسلامي الوطني

– تجمع العدالة والسلام