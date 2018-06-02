مانشستر يونايتد يضع شرطًا للتفاوض مع بيل

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية أن إد ودوارد، المسئول عن التعاقدات في نادي مانشستر يونايتد، سيتحرك من أجل ضم بيل في حال تم تشجعيه من قبل نادي ريال مدريد، أو من قبل عائلة اللاعب نفسه.

وأضافت أن إدارة مانشستر يونايتد لا تريد أن تقضي طول فترة الانتقالات تعمل على صفقة واحدة غير ممكنة، أو مستحيل إتمامها.

ولمح بيل عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، في إمكانية الرحيل عن الميرنجي، بسبب قلة مشاركته في المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، عن الفريق، قد يكون سببًا في بقاء اللاعب لفترة أخرى مع ريال مدريد.