وفاة 5 أشخاص في أميركا بسبب الخس الملوث ببكتريا “إي كولاي”

لقي خمسة أشخاص حتفهم حتى الآن في تفشي بكتيريا “إي كولاي” على نطاق واسع في الولايات المتحدة من بينها حالات بسبب تناول الخس الرومي والإبلاغ عن إصابة 197 شخصًا في 35 ولاية.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروف اختصارًا بـ “سي دي سي”، إن 25 شخصًا أصيبوا منذ إصدار بيانه الأخير في 16 مايو/أيّار.

ويكون اثنان من الضحايا هما من ولاية مينيسوتا، بينما الآخرون من أركنساس وكاليفورنيا ونيويورك.

ويعتبرهذا أوسع تفشٍ لبكتيريا “إي كولاي” في الولايات المتحدة منذ وفاة 200 شخص عام 2006.

وأصيب عدد كبير من المرضى بالكتيريا منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عندما كان هذا النوع من الخس لا يزال على أرفف المتاجر وفقًا لأحدث بيان صادر عن وكالة مكافحة الأمراض .

ويعتقد بأن الخس الروماني الذي يزرع في منطقة يوما في ولاية أريزونا هو مصدر التفشي الأخير للبكتيريا، غير أن إدارة الأدوية والغذاء الأميركية تقول إنه لا أدلة على أن مزارع أو موزع أو منطقة بعينها مسؤولة عن تفشي البكتيريا.

وقالت “سي دي سي” إن بعضًا من المصابين لم يتناولوا الخس، لكنهم كانوا على اتصال مع آخرين أصيبوا بالمرض.

ويمكن أن يسبب الخس عند تناوله الإسهال والقيء وحتى الفشل الكلوي في حالاته الشديدة.

و نُقل 89 شخصًا إلى المستشفى لتقلي العلاج، بينما شُخصت حالة 26 بالإصابة بنوع من الفشل الكلوي يعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي.

و سجلّت وكالة الصحة العامة في كندا إصابة ست حالات ببكتيريا “إي كولاي”، مشيرة إلى وجود “بصمات وراثية مشابهة” للعدوى في الولايات المتحدة.

وبدأ تفشي “إي كولاي” في أبريل/نيسان وأخذ ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة.

وسجلت في ولايتا كاليفورنيا وبنسلفانيا غالبية حالات الإصابة.