أوامر ملكية تفتح أبواب المحميات الطبيعية أمام المواطنين والمقيمين

قالت وسائل الإعلام السعودية انه في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وفي تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه على أن يستمتع المواطنون والمقيمون في المملكة بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين، حزمة أوامر ملكية بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي وتعيين رئيسه وأعضائه بأمر ملكي، وتحدد المحميات الملكية وتسميتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتضمنت الأوامر الملكية، تحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إداراتها على النحو التالي:

1- تكون محمية “روضة خريم” والمناطق المجاورة لها، محمية ملكية وتسمى محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية .

2 – تكون محمية “محازة الصيد” محمية ملكية وتسمى محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

3- تكون محمية “التيسية” والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

4- تكون محميتا “التنهات والخفس” والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية تسملى محمية الملك عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

5- تكون محميات “الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة” والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية، وتسمى محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

6- تكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية تسمى محمية الأمير محمد بن سلمان، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.

ويُسهم الأمر الملكي، بإنشاء مجلس المحميات في جعل المحميات نافذة من نوافذ الترفيه، كما يعكس ترأس ولي العهد لجهاز محمية الأمير محمد بن سلمان، أهمية المحمية، التي تقع بين مشاريع حيوية كبرى وهي مشاريع نيوم، البحر الأحمر، والعلا، وهو الأمر الذي سيساهم بضمان الحفاظ على تلك المناطق وبيئتها، ويضمن تطوير تلك المناطق بما يتوافق مع أهداف تلك المشاريع الضخمة.