فريق الحكومة يتغلب على المجلس في دورة الروضان الرمضانية ال39 لكرة القدم

تغلب فريق الحكومة على نظيره فريق مجلس الأمة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات دورة الروضان الرمضانية ال39 لكرة القدم للصالات برعاية كريمة سامية.

وشهدت المباراة التي اتسمت بالروح الرياضية العالية حضورا رسميا وشعبيا تقدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي قاد فريق النواب وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء راعي المباراة والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

كما حضر المباراة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير المالية نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي قاد فريق الحكومة.

وشهد الشوط الأول تكافؤ الفرص بين الفريقين رغم محاولات فريق (المجلس) للتسجيل لكنها لم تنجح لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سيطر فريق الوزراء على أجواء اللقاء ليشعل الوزير الروضان أجواء اللقاء بهدفين لفريقه لينتهي الشوط الثاني بفوز فريق (الحكومة).

وشارك مع فريق النواب فيصل الكندري ورياض العدساني (حارس مرمى) والدكتور خليل أبل والدكتور عادل الدمخي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح.

في المقابل شارك مع فريق الحكومة كل من وزير التجارة والصناعة خالد الرضان والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ووزير الأشغال العامة حسام الرومي والوزيران السابقان ياسر أبل والدكتور نايف العجمي إضافة إلى فواز الفضل.

وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين عقب المباراة “إن الحكومة استطاعت الفوز بعد سنوات عجاف” لافتا إلى أن أداء فريق النواب لم يكن بالمستوى المطلوب مرجحا ذلك بسبب الصيام.

وهنأ الغانم فريق الحكومة على الفوز معربا عن الشكر لأسرة الروضان على تنظيمها مثل هذه الدورة.

من جانبه قال الوزير الروضان في تصريح مماثل “إن فريق الحكومة حضر للفوز بأقل جهد” مطالبا فريق المجلس “بأن يعد العدة وألا يستهين بفريق الحكومة على الرغم من استعدادات وتحضير فريق المجلس”.

وأضاف أن هذه المباراة “فرصة لنبين بأنه لا توجد هناك خلافات بين المجلس والحكومة وإن وجدت فهي خلافات لمصلحة الوطن”.