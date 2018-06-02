وفيات السبت 2 يونيو 2018

متعب مكيت صليفيح العجمي، «84 عاماً»، شيع، للرجال: سعد العبدالله، ق4، ش405، م45، للنساء: سعد العبدالله، ق 5، ش 528، م6، ت: 50298871.

بدر حسين أحمد الكندري، «63 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق4، الشارع الأول، م 7، للنساء: القرين، ق3، ش12، م25، ت: 97171696 – 99766256.

عجيل تركي قطامي الخالدي، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق4، ش20، م 250 بالقرب من صالة الهيفي الدائري الخامس، للنساء: القيروان، ق1، ش126، م1، ت: 60063200 – 66667378.

عبدالعزيز محمد فهد الشعلان، «55 عاماً»، شيع، كيفان، ق4، ش46، م20، ديوان الشعلان، ت: 66000801.

زايد راشد غانم المكيمي، «87 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق2، ش8، ج2، م4، للنساء: العدان، ق2، ش8، م20، ت: 99929956 – 98070000 – 99731843 – 96779994.

عبدالخالق عبدالله مشاري السيف، «74 عاماً»، شيع، للرجال: اشبيلية، ق1، ش132، م12، للنساء: مشرف، ق1، ش2، م38، ت: 96025439 – 98076711.

خالد عبدالله يوسف العراك، «27 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان العراك، الصباحية، ق1، ش14، م122، للنساء: علي صباح السالم، ق8، ش3، م12، ت: 90081860 – 65666696.

معصومة علي محمد بوشهري، أرملة بدر أحمد حجي الكندري، «57 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، مسجد مقامس، للنساء: السالمية، ق12، حسينية بيبي علوية، ت: 99885881 – 99447807.

جاسم علي عبدالحميد البحر، «79 عاماً»، شيع، للرجال: القادسية، ق4، ش 45، م11 ب، مقابل طريق المغرب السريع، للنساء: كيفان، ق2، شارع عبدالقادر الحسيني، م3، ت: 66651111 – 99262266 – 66622555.