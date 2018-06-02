حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 03 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 03 يونيو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:

رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 31°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.