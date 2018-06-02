حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 03 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 03 يونيو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
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