“زين” تطلق أول شبكة للجيل الخامس 5G

أطلقت «زين»، أكبر وأول شبكة اتصالات متكاملة لتكنولوجيا، الجيل الخامس 5G على شبكتها، التي ستوفر من خلالها اتصالات فائقة السرعة بكفاءة عالية.

وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن اطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس سيمثل نقلة نوعية للكفاءة التشغيلية لشبكتها، كما أن هذه الخطوة ستجعلها من أوائل الشركات في الكويت وأسواق المنطقة، التي تتبني هذه الحلول التكنولوجية، والتي تلبي رغبات احتياجات قاعدة العملاء ومجتمع قطاع الأعمال.

ووجهت شركة زين الدعوة إلى عملائها لتجربة تكنولوجيا الجيل الخامس خلال هذا الشهر، والتمتع بالسرعات الفائقة التي ستوفرها على شبكة الإنترنت في بعض الأماكن، التي ستحددها الشركة قريباً، كمبادرة منها لمشاركه عملائها التعريف بمزايا وفوائد خدمات الجيل الخامس.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة زين الكويت، نواف الغربللي: «إن خدمات الاتصالات من أهم القطاعات، التي تشكل محوراً مهماً في تسريع عملية النمو الاقتصادي، ودعم عمليات التبادل التجاري، ومن البديهي أن شبكات الاتصالات المتنقلة الحالية لن تتمكن من إرضاء الاحتياجات المستقبلية لقطاع الاتصالات، ولذلك فإن تقنيات الـ5G ستسهم في إطلاق القدرات الكاملة لمفهوم التحول الرقمي».

وأوضح الغربللي أن التطبيقات العملية، التي ستقدمها هذه التقنيات الحديثة، ستوسع من نطاق خدمات الشركة في قطاع المشاريع والشركات الـB2B، وذلك اعتماداً على السرعات العالية، كما أنها ستعمل على تعزيز تجربة العملاء، وابتكار الأعمال الجديدة.

وأفاد الغربللي أن هذه الخطوة ستنقل قاعدة عملاء الشركة إلى تكنولوجيا العصر القادم في نقل البيانات واستخدامات شبكة الانترنت، حيث سيتم البدء بنشر التغطية في بعض المناطق تباعا، على أن تشمل خطة التغطية لأهم الأماكن والمناطق الحيوية في الدولة قريبا.

وبين أن اطلاق هذه التكنولوجيا الحديثة سيساعد زين في اطلاق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، وسيعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جبهات متعددة، بالإضافة إلى أنها ستحفز من جهود الشركة في أن تصبح المزود الرائد في مجال نمط الحياة الرقمي.

وأضاف الغربللي: «ما ستقدمه خدمات الجيل الخامس من تغير شامل في استخدامات شبكة الانترنت سيساعد على طرح وتقديم منتجات وخدمات فريدة في قطاع مشاريع الأعمال، المدن الذكية، إنترنت الأشياء، كما ستعمل الحلول التكنولوجية التي ستقدمها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واكتشاف بيئات الأعمال التي ستوفرها هذه التقنية المتطورة».

يذكر أن هذه التكنولوجيا ستقدم قيمة حقيقية للمعلومات الرقمية، حيث سيعول المجتمع العالمي للاتصالات على الامكانات الهائلة، التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس، والقدرات التي سيقدمها لقيادة عملية التحويل الرقمي، إنترنت الأشياء IoT، البيانات العالية الحجم، خصوصا أن تصميم تقنية الجيل الخامس سيوافق الزيادة الهائلة، التي تشهدها شبكات الاتصالات في استخدام الإنترنت، خاصة مع الانتشار السريع للهواتف الذكية وخدمات البيانات وخدمات الفيديو عبر الإنترنت، كما سيزود الجيل الخامس العملاء بخدمات إنترنت عالية الجودة لتتيح لهم الاستمتاع بالأفلام والبرامج الرياضية الحية والألعاب الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وإنهاء الأعمال بشكل سريع.

وستسهم التقنيات المتطورة في المركبات في تقديم نظم جديدة للسلامة والكفاءة المرورية، التي ستتضمن المركبات الذاتية القيادة، حيث ستكون الأجيال القادمة من المركبات بالحاجة إلى قدرات اتصال لاسلكية متطورة من خلال الجيل الخامس للتواصل بعضها مع بعض، ومع أنظمة مراكز المرور المحلية، ومصنّعي المركبات.

ستتيح تقنية الجيل الخامس الفرصة للصناعات المختلفة لاتّباع نماذج جديدة للتقنيات التي بإمكانها المساهمة في تقليص التكاليف، تعزيز الكفاءة، وتحسين الصحة العامة، وفي الوقت نفسه، يمكن للجيل الخامس توفير خدمات تجارية عديدة للمستهلكين لتعقّب ومراقبة البيانات لاسلكياً.