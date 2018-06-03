الإمارات توقع عقوداً مع العراق لتطوير حقول نفطية على الحدود الكويتية والإيرانية

أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي اليوم الأحد التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاثة عقود مع شركة الهلال النفطية الاماراتية لتطوير حقول خشم أحمر انجانا وكلابات كمر وخصر الماي الحدودية مع كل من إيران والكويت.

وقال اللعيبي ، خلال حفل التوقيع للصحفيين :”تم اليوم انجاز عمل كبير” ، مضيفا أن هذه الحقول حدودية مشتركة مع كل من إيران والكويت في محافظتي البصرة وديالى.

وأشار إلى أن العمل سيبدأ بعد مصادقة الحكومة الحالية على صيغة العقد ليبدأ الانتاج الذي سيشكل اضافة مهمة للصناعة النفطية في العراق.

وقال إن :”توقيع هذه العقود لا يتعارض مع اتفاقات العراق في اطار خفض الانتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ، وأن العراق لا يحيد عن اتفاق خفض الانتاج وملتزم به”.

من جانبه ، قال ممثل شركة الهلال الامارتية عبد الله القاضي إن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذه الحقول تتجاوز 12 مليار دولار خلال مدة تنفيذ العقد التي تصل الى 20 عاما.

وأضاف :”نحن مستعدون لبدء العمل في أقرب وقت ممكن ووفق نموذج العقد الموقع عليه بين الطرفين”