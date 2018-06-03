بشار الأسد سيزور #كوريا_الشمالية

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الرئيس السوري بشار الأسد يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رئيس دولة منذ توليه السلطة في عام 2011.

وقد قام الأسد بسلسلة من النشاطات الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، حيث التقى بالرئيس الصيني في مايو/آيار ، ومن المتوقع أن يحضر قمة مع دونالد ترامب هذا الشهر.

ولم تعلق دمشق على الخطة المذكورة بعد.

وقد اتهم البلدان بالتعاون في مجال الأسلحة الكيمياوية. لكن كلتا الدولتين تنفي هذه الاتهامات.

ولم تحدد الوكالة الكورية الشمالية أي موعد للزيارة، لكنها نقلت عن الأسد قوله يوم الأربعاء: “سأزور كوريا الشمالية والتقي كيم جونغ أون”، مضيفا أنه متأكد من أن كيم سوف “يحقق النصر النهائي ويعيد إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية”.

وجاءت تلك التصريحات أثناء تسلمه لأوراق الاعتماد الخاصة بسفير بيونغ يانغ إلى دمشق.

يذكر أن كوريا الشمالية أقامت علاقات دبلوماسية مع سوريا عام 1966 وأرسلت قوات وأسلحة خلال حرب 1973.