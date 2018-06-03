التعليمية” تستكمل مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن الوظائف التعليمية المساندة

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعاً اليوم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن الوظائف التعليمية المساندة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي إن اجتماع اللجنة ناقش الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالوظائف التعليمية المساندة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.

وأضاف الرويعي انه تم التباحث حول هذه الوظائف وإنصافها، موضحاً أن الجميع متفق على أهمية مناقشة مثل هذه الأمور التي مازالت مستمرة منذ سنوات.

وقال إنه تم الاختلاف على بعض النقاط التي سيتم حلحلتها في اجتماعات مقبلة نظراً لضيق الوقت في الشهر الفضيل، مؤكداً أن الوزارة وعدت بأنها ستقوم بتقديم تعديلات مالية وإدارية في هذا الشهر لأنهم ينتظرون الرد من ديوان الخدمة المدنية للنظر بالتكلفة المالية.

وبين الرويعي أن اللجنة اقترحت “بأن ننهي هذا القانون ونتفق ونصوت عليه وإذا قدمت الحكومة شيئا قبلنا به وان لم يكن هناك توافق فإن اقتراحنا موجود وسيدرج على جدول الأعمال”.