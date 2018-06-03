سفارة الكويت لدى الاردن تدعو رعاياها الى تجنب مناطق الاحتجاجات

دعا سفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج اليوم الاحد المواطنيين الكويتيين الموجودين في الاردن وخاصة الطلبة الى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق مملكة الاردن.

وشدد الدعيج في بيان أصدرته سفارة الكويت لدى الأردن على ضرورة الحد من الخروج بعد الافطار وصلاة التراويح الا للضرورات القصوى وتجنب مناطق الاحتجاجات والشوارع المحيطة والتي تشهد اغلاقات بين فينة واخرى.

واكد الحرص على سلامة الرعايا الكويتيين الموجودين في المملكة وانتظامهم في دراستهم الجامعية مشيدا باجواء الامن والامان التي يتمتع به الاردن في ظل قيادته الحكيمة.

ودعا إلى الاتصال بالسفارة الكويتية عند الضرورة على الارقام التالية: (0096265675137 – 0096265675136 – 009626575135 – 0096265699217 – 0096265605139).

وتشهد العاصمة الأردنية عمان وعدد من مناطق المملكة احتجاجات تتواصل منذ ثلاثة ايام ضد ارتفاع الأسعار وللمطالبة بإلغاء قانون ضريبة جديد يوسع شريحة المشمولين بالقانون.