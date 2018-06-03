“هيئة الاستثمار”الكويتية: أداؤنا الحالي الأعلى ولا تراجع في قيمة أصول صندوق الثروة السيادية

قالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اليوم الأحد إن أداءها الفعلي حاليا هو “الأعلى في تاريخ الكويت” نافية ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية بنسبة 5ر11 في المئة أو ما يعادل 68 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الأرقام والبيانات التي تم تداولها هي “تقديرات خارجية ومغلوطة من جهات غير مطلعة ولا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة العامة للاستثمار” حيث قدرت هذه الجهات إجمالي أصول الهيئة لعام 2015 بمبلغ 592 مليار دولار أمريكي ولعام 2016 ب524 مليار دولار وعليه استنتجت هذه الجهات انخفاض الأصول بمبلغ 68 مليار دولار.

وأكدت عدم صحة هذه الأنباء وأن “الاحتياطيات في أفضل أحوالها منذ إنشاء الهيئة وليس هناك أي انخفاض” موضحة أنه “لا يجوز ضرب السياسة الاقتصادية للدولة والتأثير على سمعة الصندوق السيادي عن طريق نشر معلومات غير صحيحة”.

يذكر أن أداء الهيئة العامة للاستثمار خاضع للتدقيق من قبل الجهات الرقابية ويتم عرضه على مجلس الأمة الكويتي سنويا.