علماء من الصين ينجحون بزراعة “الرز” بإستخدام مياه البحر المالحة في دبي

نجح علماء صينيون في زراعة وحصد الأرز في صحراء دبي بعد تطويرهم سلالة تسمح للمحصول بالنمو في المياه المالحة. الفريق العلمي الذي يقوده، د. يوان لونغبينغ، بدأ بالفعل في زراعة “الأرز المهجن” في الصين ويقومون حالياً بنقل هذه التكنولوجيا إلى الشرق الأوسط حيث المياه العذبة أغلى من أن تستخدم في زراعة محاصيل مستهلكة للمياه بكثافة.

كان حصاد الأرز في الأسبوع الماضي ، الذي تم غرسه في شهر يناير في ضواحي المدينة ، قد تجاوز توقعات العلماء ، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقد شجع الإنتاج المرتفع – 7500 كيلوجرام لكل هكتار مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 3،000 كيلوجرام لكل هكتار – العلماء على توسيع المشروع.

وهم يخططون الآن لإنشاء مزرعة تجريبية مساحتها 100 هكتار في وقت لاحق من هذا العام ، ووضعها في الاستخدام المنتظم العام المقبل ثم البدأ في التوسع بعد عام 2020.

وفي نهاية المطاف ، قال التقرير ، إن الهدف هو تغطية حوالي 10 في المائة من الإمارات العربية المتحدة ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 83،600 كيلومتر مربع (32،278 ميل مربع) ، بحقول الأرز – على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بكيفية تحقيق ذلك لم يتم الكشف عنها.

وقالت وكالة (شينخوا) ان مشروع دبي جاء نتيجة تعاون بين مركز ابحاث الأرز بالمياه المالحة الصيني ومقره ميناء تشينغداو الشرقي مع المكتب الخاص للشيخ سعيد بن احمد المكتوم وهو ملياردير من الاسرة الحاكمة في دبي.

كما وقع الطرفان اتفاقية للترويج لأرز مياه البحر في العالم العربي للحد من خطر نقص الغذاء في المستقبل.

في حين أن العلماء في بعض البلدان التي يشكل نقص المياه فيها مصدر قلق خطير – مثل إسرائيل أو أستراليا – قد طوروا تقنيات تحلية لتحويل مياه البحر لاستخدامها في الزراعة ، عملت الصين على تطوير سلالات من الأرز المقاوم للأملاح طوال العقود الأربعة الماضية.

على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف سيكون مشروع دبي قادراً على تأمين ما يكفي من المياه العذبة لتخفيف مياه البحر من أجل زراعة الأرز على نطاق واسع ، فقد بدأ العلماء الصينيون بالفعل في تطويره في الصين على نطاق تجاري.

تمتلك الصين مليون كيلومتر مربع من الأراضي المهدرة – وهي مساحة بحجم إثيوبيا – حيث تكافح النباتات لتنمو بسبب ارتفاع مستويات الملوحة أو القلوية في التربة.

لو تمت زراعة عشر هذه المساحة بالأرز في المياه المالحة ، فإنه يمكن أن يعزز ذلك من إنتاج الصين من الأرز بنحو 20 في المائة ، مما ينتج 50 مليون طن من الأغذية – وهو ما يكفي لإطعام 200 مليون شخص ، حسبما صرح د. يوان لوسائل الإعلام العام الماضي.

بدأ المشروع في السبعينيات عندما اكتشف باحث اسمه تشن ريشنغ نوعا من الأرز البري الذي نما بالقرب من غابة أشجار المانغروف في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.

بعد أربعة عقود من التكاثر المتسلسل والفرز الجيني ، طور الباحثون ثمانية أنواع منفصلة ، لكن غلاتهم بقيت منخفضة للغاية بحيث لا يمكن جعل الزراعة منتشرة على نطاق واسع.

لكن في العام الماضي حقق الفريق تقدما من خلال مضاعفة العائد إلى أكثر من 4.5 طن لكل هكتار.