وفيات الأحد 3 يونيو 2018

ناصر بدر سعد الصواغ، «40 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق5، ش9، م27، للنساء: الدوحة، ق1، ش2، م67، ت: 97693468.

محمد قاسم عبدالله التوكلي، «81 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، منطقة الشعب، للنساء: الرميثية، ق12، ش121، م5، ت: 99668897.

ياسمين حمود فراج الغنيمي، «7 شهور» شيعت، للنساء فقط: الرابية، ق2، ش26، م1، ت: 55811791 – 69649990.

لولوه حمود فراج الغنيمي، «3 شهور»، شيعت، للنساء فقط، الرابية، ق2، ش26، م1، ت: 55811791 – 69649990.

نادية سيد علي السيد، زوجة سعد فهد الرميضي، «65 عاماً»، شيعت، جابر العلي، ق6، ش2، م34، ت: 60667771 – 98855443.

عائشة راشد عياش الزنيف، زوجة سلمان هادي بن جميل، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش105، م7، للنساء: العدان، ق4، ش6، م3، ت: 99600796.

فاطمة يوسف عبدالرحمن البارود، زوجة عبدالله غريب حسن، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق8، ش829، م3، للنساء: العدان، ق6، ش12، م4، ت: 99884843 – 97713330.

بدر عبدالله ناصر الفرحان، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ديوان الفرحان، للنساء: حطين، ق1، ش108، م18، ت: 66616622 – 99078848.

لولوه حمود فراج الغنيمي، «3 سنوات»، شيعت، للنساء فقط: الرابية، ق2، ش26، م1، ت: 55811791 – 69649990.