وقال النجم المصري إنه لـ”شعور رائع” في معرض تعليقه على الصورة التي التقطت على ما يبدو في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث يتلقى العلاج والتأهيل الذي سيتيح له اللحاق بمنتخب بلاده في المونديال، الذي ينطلق 14 يونيو في روسيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، الأربعاء الماضي، أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة “لن تزيد على 3 أسابيع”، ما يشير إلى أنه سيتمكن من اللحاق بالمنتخب وإن كان سيغيب في الغالب عن اللقاء الأول أمام أوروغواي.

وقال البيان: “اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمس عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه”، مؤكدا أن غيابه لن يزيد عن 3 أسابيع.

وتعرض النجم المصري لإصابة قوية في الكتف خلال التحام عنيف مع اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، وذلك في مباراة ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، وغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط من اللعب.

وكان الاتحاد المصري قال إن صلاح أصيب على أثر ذلك الالتحام، الذي اعتبره البعض متعمدا من قبل راموس، بـ”جزع في أربطة الكتف”، ما ألقى بظلال على مشاركته مع مصر التي عادت لكأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما.

وسجل صلاح سبعة أهداف وصنع اثنين من بين عشرة أهداف أحرزتها مصر في التصفيات، ليقودها للنهائيات، حيث تلعب في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا البلد المضيف، وأوروغواي والسعودية.