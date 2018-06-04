برشلونة يعلن رسميا تمديد عقد الفرنسي أومتيتي لغاية 2023

اعلن نادي (برشلونة) الاسباني لكرة القدم اليوم الأحد تمديد عقد لاعبه صامويل أومتيتي حتى نهاية الموسم 2022-2023.

وذكر النادي في بيان رسمي على موقعه الالكتروني ان النادي توصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي لتمديد عقده حتى نهاية الموسم 2022-2023 مشيرا إلى ان اللاعب سيوقع على الاتفاق الجديد يوم غد الاثنين في ملعب (الكامب نو).

من جانبها اوضحت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية ان (برشلونة) وضع شرطا جزائيا في عقد أومتيتي بقيمة 500 مليون يورو (3ر582 مليون دولار) بعدما كان الشرط الجزائي في عقده السابق يبلغ 60 مليون يورو (9ر69 مليون دولار).

يذكر ان الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما وصل إلى (برشلونة) في 2016 قادما من الفريق الفرنسي (أولمبيك ليون) ويعد من أبرز مدافعي الفريق الكاتالوني بفضل مهارته الفنية وسرعته.