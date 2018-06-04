وزير التربية يعلن نسب النجاح في الثانوية العامة للادبي والعلمي والمعهد الديني

أعلن وزارة التربية الكويتية اليوم الأحد ان نسبة النجاح في اختبارات الثانوية العامة بلغت نحو 84ر69 في المئة للقسم العلمي ونحو 9ر63 في المئة للقسم الأدبي و 75ر68 في المئة المعهد الديني للعام الدراسي 2017-2018.

واعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة اليوم السبت عن شكره لكل من وزارتي الداخلية والصحة على ما ابدوه من تعاون لانجاح عملية اختبارات الثانوية العامة لهذا العام.

وشهدت اختبارات المرحلة الثانوية مشاركة 38 ألف و279 طالبا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني منهم 21 الف و688 في القسم العلمي و 15 الف و316 في القسم الادبي و1275 في المعهد الديني.