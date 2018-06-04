مفاجأة كبرى في قائمة المنتخب السعودي النهائية للمونديال

فجر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، مفاجأة كبيرة، بعد أن أعلن قائمة الأخضر النهائية لمونديال روسيا.

وخلت قائمة بيتزي التي أعلنها منذ قليل، من أسماء الخماسي عساف القرني، ومحمد جحفلي، وسعيد المولد، ومحمد الكويكبي، ونواف العابد.

وغاب العابد الذي يبدو أن بيتزي لم يقتنع باكتمال جاهزيته، عن المباريات خلال الأشهر الخمسة الماضية، بسبب الإصابة، قبل أن يشارك في خسارة الأخضر أمام بيرو، بثلاثية نظيفة، أمس الأحد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم، محمد العويس، عبد الله المعيوف.

الدفاع: منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد البريك.

الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، عبد الله الخيبري، حسين المقهوي، عبد الملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيى الشهري.

الهجوم: فهد المولد، مهند عسيري، محمد السهلاوي.