إحالة لبنانية للمحاكمة الجنائية بسبب “المساس” بالمجتمع المصري

أحالت النيابة العامة المصرية سيدة لبنانية تدعى منى المذبوح، للمحاكمة الجنائية العاجلة بسبب “المساس” بالمجتمع المصري عبر إذاعة إشاعات كاذبة، وفقا لبيان نشره مكتب النائب العام، الأحد.

وجاء في البيان: “قررت النيابة العامة إحالة المتهمة منى علي المذبوح، لبنانية الجنسية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان”.

وأشار مكتب النائب العام في بيانه إلى أن المذبوح قامت بـ”صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على السيدة اللبنانية، وأصدر النائب العام أمرا بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، السبت، بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك وتضمن “إساءة” للشعب المصري.