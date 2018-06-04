معهد “كيمز” الكويتي: اعتماد 125 مقعدا طبيا دراسيا جديدا في 6 جامعات كندية

اعلن الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) الدكتور ابراهيم هادي حصول المعهد على 125 مقعدا دراسيا جديدا للبعثات الطبية من ست جامعات كندية موزعة على 51 مقعدا للبرامج التخصصية و74 مقعدا للبرامج التخصصية الدقيقة.

واكد هادي في بيان صحفي اليوم الاثنين ان تلك التخصصات تشمل برامج (جراحة التجميل والترميم وجراحة المخ والاعصاب والجراحة العامة وطب وجراحة العيون وجراحة الانف والاذن والحنجرة) وغيرها من التخصصات.

وذكر ان الجامعات الكندية تمثل (اوتاوا ودالهاوسي وماكماستر وميجيل والبرتا وكالجري) مبينا ان مكاتب الدراسات في تلك الجامعات ستجري المقابلات الشخصية الاولية مع الأطباء المتقدمين.

وقال هادي ان زيادة فرص الابتعاث الدراسي الى الجامعات الكندية خلال السنوات الأخيرة جاءت نتيجة العلاقات الوثيقة التي تربط (كيمز) بتلك الجامعات موضحا ان برنامج الابتعاث الدراسي يأتي ضمن اطار خطة وزارة الصحة و(كيمز) الرامية الى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البلاد من خلال تنمية مهارات الاطباء عن طريق الابتعاث الى الجامعات الكندية.

واكد حرص الوزارة والمعهد على زيادة فرص الابتعاث الى الدول والمستشفيات التي تقدم تدريبا طبيا مميزا ومعتمدا عالميا يضمن ممارسة الطبيب (المبتعث) مباشرة معاينة المرضى واجراء العمليات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في الكويت.

واشار الى انه يتعين على الأطباء الراغبين بالابتعاث الى الدراسة في الجامعات الكندية الى تقديم امتحان المعادلة الكندية داعيا اياهم الى التقدم الى مراقبة المبتعثين والمتدربين في المعهد الدور الثامن خلال أوقات العمل الرسمية اعتبارا من 4 يونيو الجاري حتى 27 الشهر نفسه.

وأوضح ان الجامعات الكندية المشاركة مع المعهد لن تستقبل اية طلبات بعد التاريخ المحدد مبينا ان المقابلات الشخصية ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل.

يذكر ان برنامج مقابلة الاطباء من قبل الجامعات الكندية في الكويت بدأ عام 2016 مع جامعة أوتاوا ليتوسع ويشمل ثلاث جامعات في عام 2017 ومن ثم ارتفع العدد إلى ست جامعات في عام 2018.