“الخارجية”: اعتذار الرئيس الفلبيني للكويت مؤشر إيجابي لتجاوز الأزمة

أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن «عبارات الاعتذار التي تقدم بها الرئيس الفلبيني، إلى دولة الكويت على ما بدر منه من عبارات قاسية بحقها مؤشر إيجابي على حرصه على تجاوز هذه الأزمة».

وقال الجارالله ردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الإثنين، حول الاعتذار الذي تقدم به الرئيس الفلبيني إلى دولة الكويت «إن هذا الاعتذار مؤشر إيجابي على حرص الرئيس الفلبيني على تجاوز هذه الأزمة والالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما».