من هو رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز؟

عيّن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وزير التربية الدكتور عمر الرزاز، رئيسًا للوزراء خلفًا لهاني الملقي.

وقدم الملقي استقالته في وقت سابق من اليوم، عقب لقاء جمعه مع الملك، وذلك على وقع احتجاجات شعبية كبيرة منذ الخميس الماضي.

وعمر الرزاز هو اقتصادي، ووزير للتربية والتعليم منذ الـ14 من كانون الثاني/ يناير 2017.

وحصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، وكذلك درجة ما بعد الدكتوراه في القانون من الجامعة نفسها.

وشغل الرزاز عدة مناصب من بينها: رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، ورئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتميز، ورئيس مجلس أمناء منتدى الإستراتيجيات الأردني، ورئيس لجنة تقييم التخاصية في الأردن، والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمدير العام السابق للبنك الدولي في بيروت،.

ومن الدول التي عمل فيها خلال عمله في البنك الدولي، روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والسعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.

وعرف الرزاز خلال عمله كوزير للتربية بقربه من الشباب، إذ أثار جدلًا واسعًا في أكثر من مرة تفاعل فيها من شبان كتبوا له تعليقات على حسابه في تويتر.