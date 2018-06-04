وأوضح اللواء فاضل الحمود، في مؤتمر صحفي، أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بألعاب نارية، لكن الاحتجاجات “تحت السيطرة”.

وشهد الأردن احتجاجات واسعة النطاق على زيادات ضريبية في الأيام القليلة الماضية.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في الأردن نتائج الاجتماع الذي سيعقد بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء هاني الملقي، الاثنين، على وقع الاحتجاجات.

ورجحت مصادر أن يطلب الملك من حكومة الملقي تقديم استقالتها بعدما أخفقت في احتواء غضب الشارع على خلفية إقرارها لتعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل.