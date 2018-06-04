“التربية”: صدور أحكام قضائية برفض دعاوى بعض الطلبة المسجل بحقهم محاضر غش

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن صدور عدة احكام من الدائرة الإدارية في قصر العدل برفض الدعاوى التي رفعت من الطلبة الذين حررت بحقهم محاضر غش رسمية خلال اختبارات الثانوية للصف ال12 بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني.

وقال القطاع القانوني في الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين أن الوزارة ممثلة بالقطاع القانوني تقوم بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع في تقديم كافة الدفوع اللازمة لدعم قراراتها المتعلقة بلائحة الامتحانات وتزويدها بجميع المستندات والمعلومات المتوفرة لتعزيز صون قراراتها.

واضاف ان الوزارة وبالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع تتابع عن كثب كل الدعاوى القضائية التي رفعت ضد قراراتها بهذا الشأن لافتا الى ان (الفتوى) شكلت لجنة تنسيقية مع الوزارة لمتابعة جميع هذه القضايا في اطار التعاون المستمر بين الجانبين.

وذكر البيان ان الوزارة تهدف من خلال تلك القرارات الى حماية العمليتين التربوية والتعليمية والمحافظة على سمعة التعليم في البلاد من اي ظواهر سلبية لا تعكس نتائج مخرجاته الحقيقية.

ولفت الى ان الوزارة حريصة على مستقبل ابنائها الطلبة والطالبات وتسخير كافة الامكانيات لخدمة العملية التعليمية والحصول على مخرجات ذي كفاءة تليق بسمعة الكويت ومكانتها التعليمية.