مجلس الوزراء : تفعيل نظام محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما يلي: أحاط وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح مجلس الوزراء علما بفحوى تقرير المتابعة السنوي لخطة عام 2017/2018 حيث قدمت عرضا لما تم إنجازه خلال الخطة السنوية وأهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة وأوضحت للمجلس نسب الإنفاق ومستويات إنجاز المشروعات لتلك الفترة وهي نسبة تفوق مثيلاتها في العامين السابقين وكذلك بينت أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة وسبل معالجتها سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة منها وكذلك تفعيل نظام محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة خاصة تلك المرتبطة بصورة أكبر بالأهداف التنموية للدولة كما عرضت على المجلس أهم التوصيات وفق نتائج متابعة الخطة وقد كلف المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح الصبيح بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.

كما اطلع وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح الصبيح المجلس على تقارير الاجتماع العاشر والحادي عشر للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث عرضت للمجلس تقريرا حول تطوير التعليم في دولة الكويت بجميع مراحله بما تضمنه من إشراك القطاع الخاص بالمنظومة التعليمية والبدء في تحديد جدول زمني لتحقيق نسبة معينة لمساهمة القطاع الخاص خلال مدة محدودة تتماشى مع رؤية 2035 وكذلك وضع استراتيجية واضحة للتعليم كما أوضحت للمجلس مرئيات لجنة التنمية الاقتصادية بشأن إدارة مشروع مستشفى جابر والآثار الإيجابية المتوقع حصول المواطن عليها من خلال هذا الصرح الصحي لضمان تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وارتفاع خدمة الجودة الصحية.

وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي على مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد وفقا للشروط المقررة بهذا الشأن كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

وبهذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من انتهاء جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 28/6/2018 وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة أداء اليمين الدستوري لولاية رئاسية ثانية مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والميادين.

هذا وقد أدان مجلس الوزراء العملية الإرهابية التي حدثت في الطائف غربي السعودية والتي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخرين مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.

ومن جانب آخر أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين بالجمهورية العراقية الشقيقة والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في مدينة لييج في بلجيكا.

والمجلس إذ يدين هذه الاعمال الإرهابية ليجدد موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.