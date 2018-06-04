يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، رخصة سعودية على الفور.