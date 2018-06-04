بدأت الإدارة العامة للمرور في السعودية، الاثنين، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة والخاصة بالنساء برخص سعودية استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر “بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية”، وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء الاثنين رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، رخصة سعودية على الفور.
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