حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 05 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 05 يونيو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لرذاذ في وقت لاحق .

ليلاً:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ أحيانا .

الحرارة العظمى: 44°

الحرارة الصغرى: 29°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.