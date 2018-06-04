حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 05 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 05 يونيو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لرذاذ في وقت لاحق .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ أحيانا .
الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 29°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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