ترامب يدعو إلى التوصل لاتفاق “جديد وشامل” مع إيران

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى “التوصل لاتفاق جديد وشامل يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حسب بيان للبيت الأبيض.

وأفاد البيان أن ترامب وماي ناقشا عددا من القضايا، كالقمة القادمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة (12 يونيو/حزيران).

وأضاف البيان أن ترامب دعا إلى “التوصل لاتفاق جديد وشامل يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا”.

وكانت إدارة ترامب هددت طهران بفرض “أقوى عقوبات في التاريخ” إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى “اتفاق جديد” موسع بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، وذلك وسط رفض أوروبي.

وبرر ترامب قراره بأن “الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط”

وبخصوص موضوع فرض رسوم تجارية جديدة على أوروبا، أفاد بيان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أكد على الحاجة إلى إعادة التوازن التجاري مع أوروبا، معربا عن عن أمله في لا يزيد “البريكسيت” من حدة التوتر على حدود أيرلندا الشمالية.

ووقع ترمب، مطلع مارس/ آذار الماضي، قرارًا بفرض رسوم استيراد جمركية، تبلغ 25 بالمائة على الصلب، و10 بالمائة على الألمنيوم، ثم أرجأ، مطلع مايو/أيار الماضي، تطبيقها على واردات الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك 30 يومًا.

وختم البيان بأن الزعيمين ناقشا أيضا أهدافهما في قمة مجموعة الدول السبع القادمة في كندا.

وتستضيف كندا، الرئيس الدوري الحالي للمجموعة، أعمال القمة الـ44 لزعماء مجموعة السبع في بلدة شارلفوا بولاية كيبيك يومي 8 و9 يونيو/ حزيران الجاري.