الذهب متماسك مع تراجع الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية تقلص المكاسب

تماسكت أسعار الذهب دون تسجيل تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار مع انحسار المخاطر السياسية الإيطالية على الرغم من أن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من جديد قلصت المكاسب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1292.90 دولار للأونصة، بينما انخفض الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/آب دولارين، أو ما يعادل 0.2%، إلى 1297.30 دولار للأونصة.

وعوض اليورو بعضا من الخسائر الضخمة التي مني بها الشهر الماضي وارتفع 0.5% مقابل الدولار مع انحسار المخاوف الإيطالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 16.37 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.2% إلى 897.25 دولار للأونصة بعدما كان قد هبط إلى أدنى مستوى في عشرة أيام في وقت سابق عند 894.55 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 994.47 دولار للأونصة، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1010.50 دولار للأونصة.