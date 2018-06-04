هبوط طلبيات المصانع الأمريكية بفعل تراجع الطلب على الطائرات والآلات

تراجعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أبريل/نيسان متأثرة بتراجع الطلب على معدات النقل والآلات، لكن الاتجاه الأساسي ما زال يرجح وجود زخم قوي في قطاع الصناعات التحويلية.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين إن طلبيات السلع المصنعة انخفضت 0.8%. وجرى تعديل بيانات مارس/آذار بالزيادة لتظهر زيادة الطلبيات الجديدة 1.7% مقارنة مع زيادة نسبتها 1.6% في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الطلبيات بنسبة 0.5% في أبريل/نيسان. وزادت الطلبيات 8.3% على أساسي سنوي في أبريل/نيسان.

ومن المرجح أن يكون التراجع الشهري في طلبيات المصانع مؤقتا في ظل تقارير عن أوضاع قوية في قطاع الصناعات التحويلية خلال مايو/أيار.

وأظهر مسح الأسبوع الماضي ارتفاع المعنويات بين شركات الصناعات التحويلية في مايو/أيار وسط زيادة في الطلبيات الجديدة.

وانخفضت طلبيات معدات النقل ستة بالمئة متأثرة بانخفاض نسبته 28.9% في الطلبيات المتقلبة على الطائرات المدنية. وزادت طلبيات النقل 6.9% في مارس/آذار. وارتفعت طلبيات السيارات1% في أبريل/نيسان.

وتراجعت طلبيات الآلات 0.7% بعد أن هبطت 3.1% في مارس/آذار. وعكس ذلك تراجعا نسبته 11.6% في طلبيات آلات التعدين وحقول النفط والغاز. وانخفضت طلبيات الآلات الصناعية 10%.

كما أكدت وزارة التجارة أن طلبيات أبريل/نيسان الخاصة بالسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي يُنظر إليها على أنها مقياس لخطط إنفاق الشركات، زادت 1% كما جاء في القراءة المعلنة الشهر الماضي.

وهبطت طلبيات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية 1% في فبراير/شباط.