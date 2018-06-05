السعودية تتيح العمرة للمقيمين في قطر “جوا”

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح للمقيمين في قطر بأداء مناسك العمرة عبر السفر “جوا” بواسطة شركات العمرة السعودية، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وأبقت الوزارة على نفس شروطها للقطريين لأداء العمرة، وهي عن طريق أدائها “جوا” وعلى أي خطوط طيران غير “الخطوط القطرية”، وهي الشروط الذي يرفضها القطريون.

واتهمت الوزارة السعودية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” الدوحة بالتعنت “تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة”.

وقالت إنها “ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة”.

وبيّنت أنه “وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرّح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين”.

وبيّنت إنه سيكون “قدومهم جوا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان”، وهو ما يعني إتاحة العشر الأواخر من رمضان فقط للمقيمين لأداء العمرة.