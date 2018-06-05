مشروع “الهواء السائل” يمكن أن يساعد في تخزين الطاقة الفائضة

مشروع رائد في شمال غرب إنجلترا سيحول الهواء إلى سائل لتخزين الطاقة لمساعدة شبكات الكهرباء على التعامل مع الكمية المتزايدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويستند مشروع أول محطة “هواء سائل” واسعة النطاق في العالم إلى تكنولوجيا يقول المناصرون أنها أرخص وأقدر على توفير الطاقة لفترات أطول من بطاريات الليثيوم أيون.

يستخدم نظام العرض التوضيحي بجوار موقع ردم النفايات في في مدينة مانشستر ، الكهرباء الزائدة أو غير الذروية لتبريد الهواء إلى سالب 196 درجة مئوية، وتحويلها إلى حالة سائلة ليتم تخزينها داخل خزانات معدنية كبيرة.

يُستخدم الضخ والتدفئة لاحقًا لإعادة تحويله مرة أخرى إلى غاز ، ويتم بعد ذلك ارساله إلى محرك توربين ، من أجل توليد الكهرباء في أوقات الحاجة – ولكن من دون الحاجة إلى حرق الغاز او الإفراج عن الانبعاثات.

وعلى الرغم من صغر حجمها نسبيا عند 5 ميجاوات مقارنة ب 50 مليون وات من بطاريات الليثيوم التي يتم بناؤها من قبل شركات مثل EDF Energy ، إلا أن شركة هايفيو باور قالت إن هذه التقنية يمكن زيادتها إلى مئات الميجاوات.

وقال غاريث بريت ، الرئيس التنفيذي للشركة ، إن هذه التقنية يمكن أن تؤدي إلى تغيير في استهلاك الطاقة على مدار اليوم ، حيث تشتري الشركة الكهرباء عندما تكون رخيصة وتبيعها عندما تكون الأسعار أعلى.

وقال: “إذا كنت لا تريد سوى تخزين الطاقة لمدة ساعة ، فإن الليثيوم أيون على ما يرام ، لكن الواقع هو ما يتطلع إليه الناس هو تخزين الطاقة الزائدة للطاقة المتجددة وإطلاقها في أوقات الذروة ، والتي عادة ما تكون أربع ساعات أو أكثر”. .

ويعترف بريت بأن عملية الهواء السائل أقل كفاءة من تخزين الكهرباء في البطاريات ، لكنه أشار إلى أن التخزين لا يتحلل بمرور الوقت ، كما تفعل خلايا الليثيوم أيون.

تستكشف شركة “هايفيو باور” بالفعل مواقع لإنشاء مرفق تخزين أكبر من 50 ميغاواط وتروّج لحقيقة أنها يمكن أن تكون موجودة في أي مكان كواحدة من نقاط البيع الخاصة بها. وقد فتحت الشركة مكتبًا في الولايات المتحدة وتتطلع أيضًا إلى فرص التصدير في أوروبا وأستراليا.

تم افتتاح مرفق مانشستر الذي تبلغ مساحته 690 متر مربع رسميًا يوم الثلاثاء ، وتم تمويله بمبلغ 8 ملايين جنيهًا إسترلينيًا من الأموال الحكومية. ومع ذلك ، قال بريت إن التكنولوجيا جاهزة للتسويق ويمكن أن تنجح مع الدعم ، وقد جمعت الشركة 25 مليون جنيه استرليني من الاستثمارات الخاصة لمزيد من المشاريع.

ويعتبر تخزين الطاقة على نطاق واسع أمرًا حيويًا بشكل متزايد لمساعدة الشبكة الوطنية وشبكات الطاقة المحلية على التعامل مع مستويات الطاقة المتجددة سريعة النمو ، والتي يختلف إنتاجها اعتمادًا على كمية الرياح والشمس المشرقة.