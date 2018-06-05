اديبة كويتية تحوز جائزة دولية من مركز الادب الايطالي الدولي

روما – 5 – 6 (كونا) — حازت الاديبة الكويتية هدي أشكناني جائزة “شعر الشعوب” الدولية للشعر من مركز الأدب الايطالي في أول مشاركة خليجية في هذه الجائزة العالمية الخاصة بتعزيز الأخوة وحماية السلام.

واعربت أشكناني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن اعتزازها بمنحها كأول شاعرة كويتية وخليجية جائزة “شعر الشعوب : إحياء ذكرى ألفريدو بيرولا” بين أكثر من 600 شاعر وشاعرة من مختلف أنحاء العالم شاركوا في المهرجان ال27 الذي اقيم في ولاية (مونزا) بشمالي ايطاليا.

وذكرت ان اعلان منح جوائز هذا المهرجان الشعري والملتقى الأدبي السنوي تم في نطاق الاحتفالات بيوم الشعر العالمي الذي يعد مناسبة بالغة الأهمية في توثيق روابط الآداب والثقافة بين الشعوب والحضارات الانسانية.

واضافت اشكناني انها “المرة الثانية التي أحصل فيها على جائزة في الشعر من ايطاليا في مهرجانات شعرية مختلفة” تهتم بتعزيز مشاعر الأخوة الانسانية والحب وحماية السلام في العالم.

وقالت ان هذه المشاركة جاءت تأكيدا لأهمية دور الأدب والثقافة بشكل عام والشعر بوجه خاص في بناء جسور التقارب بين الشعوب والثقافات باعتبارها “فرصة للتعارف والتعريف بخصوصيات كل ثقافة مجتمعية واستبدال الصور النمطية عنها والاسهام بتقديم أفكار جديدة واطروحات من شأنها فتح أفاق منوعة وواسعة للتواصل الحضاري.

وجرت فعاليات توزيع جوائز المهرجان بقصر “فيللا تافيرنا بتريوجو” اول من امس بحضور نخبة من النقاد وأساتذة الآداب والشعراء والمهتمين.