الرئيس الفرنسي يدعو لاعبي المنتخب للقتال من أجل الفوز بمونديال 2018

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء لاعبي منتخب الديوك بالقتال من أجل المنافسة على لقب مونديال روسيا 2018.

جاء ذلك في زيارة لماكرون الى معسكر تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم في مركز كليرفونتين بالقرب من باريس استعدادا لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو الى 15 يوليو.

واعرب ماكرون عن امله بالذهاب الى روسيا لتشجيع منتخب بلاده في حال بلوغه المباراة النهائية في كأس العالم.

وتحدث ماكرون مع قائد منتخب فرنسا هوغو لوريس وطالبه بمزيد من التركيز في الفترة المقبلة اذ سيخوض المنتخب الفرنسي مباراته الاستعدادية الأخيرة أمام الولايات المتحدة السبت المقبل.