“هيئة الاتصالات”: مع تكنولوجيا 5G ستصل ذروة سرعة الاتصالات الى 20 جيجابايت بالثانية

أكد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة أهمية تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة التي ستعود بالفائدة على المستخدمين ومقدمي الخدمات وفي تطوير سوق الاتصالات في البلاد مبينا أن الهيئة وافقت على اجراء تجارب لتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة في البلاد.

وأضاف الاذينة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الجيل الخامس سيحدث نقلة نوعية في عالم الاتصالات حيث ستصل ذروة سرعة الاتصالات إلى 20 جيجابيت بالثانية اضافة الى إتاحتها زيادة عدد المستخدمين والوصول الى كميات عالية من البيانات غير المحدودوة.

واوضح أن التقنية تدعم تطبيقات انترنت الأشياء (آي او تي) وتطبيقات آلة على آلة (ام تو ام) مبينا ان الهيئة اعتمدت نطاقات الترددية 4ر3 – 8ر3 جيجاهرتز و26 جيجاهرتز كنطاقات اولية لتجارب تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات والتي ستدعم رؤية دولة الكويت 2035.

واكد الاذينة أن الهيئة العامة للاتصالات تدعم كل التقنيات الحديثة التي تسهم في تطور قطاع الاتصالات في دولة الكويت بما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

يذكر ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تأسست عام 2014 وتتولى مسؤولية الاشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية بما يحقق الاداء الامثل للقطاع.