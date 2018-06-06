الفنان الكويتي حسن البلام يعتزل “التقليد” نهائيا

أعلن الفنان الكويتي حسن البلام اعتزاله “التقليد” نهائياً .

وقال البلام في منشور له على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي :

بعد التوكل على الله

منهم من أساء فهمي ومنهم من تجاوز الحدود الأدبية بالنقد وغيره من الكلام الجارح سواءً من إخواني السودانيين وأهلي الحساويه وغيرهم في الكويت او في السعوديه انا لا أقبل إني اكون سبب إزعاج لأحد أو إني اتسبب بأي إساءة لأي من كان وأنتم اعزاء وانا بداخلي لا أحمل اي توجه لا طائفي وله عرقي وله قبلي وكوني أحترم جمهوري نسائهم قبل رجالهم صغارهم قبل كبارهم أنا اعتذر عن كل ما قدمته وتسبب إساءه لأحد ومن هذه اللحظة انا اعتزل التقليد نهائياً والسموحة والإعتذار للجميع وسأوضح كل هذا في المقابلة القادمة ان شاء الله الإسبوع القادم والإخوان باليمن الشقيق الغالي على قلبي بفنه وجمال اخلاقهم.