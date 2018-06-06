مورينيو يتوقع المنتخبات المتأهلة لدور ال16 بالمونديال

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 بمونديال روسيا، الذي ينطلق بعد 8 أيام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن مدرب الشياطين الحمر، يرى أن من المجموعة الأولى سيتأهل منها منتخب أوروجواي، رفقة أصحاب الأرض، روسيا.

وأشار مورينيو إلى أنه في المجموعة الثانية، سيحتل المنتخب الإسباني المركز الأول، بينما سيأتي منتخب بلاده البرتغال ثانيًا.

وفي المجموعة الثالثة سيتأهل منتخب فرنسا في المركز الأول، بينما في المركز الثاني سيأتي المنتخب الأسترالي، بحسب توقع مورينيو.

ومن المجموعة الرابعة تتأهل الأرجنتين ونيجيريا، على الترتيب، بينما يتأهل من المجموعة الخامسة البرازيل وسويسرا.

ويتأهل من المجموعة السادسة منتخبا ألمانيا والمكسيك، ومن المجموعة السابعة يأتي المنتخب الإنجليزي أولاً والبلجيكي ثانيًا.

وفي المجموعة الأخيرة يتأهل المنتخب السنغالي أولاً، والبولندي ثانيًا.

وجاء دور الـ16 كما توقعه موريينيو كالآتي:

إسبانيا × روسيا

الأوروجواي × البرتغال

فرنسا × نيجيريا

الأرجنتين × أستراليا

البرازيل × المكسيك

ألمانيا × سويسرا

إنجلتر × بولندا

السنغال × بلجيكا