القنصلية الكويتية في فرانكفورت تصدر تعليمات جديدة للراغبين بزيارة ألمانيا

اصدرت قنصلية دولة الكويت في مدينة (فرانكفورت) الألمانية تعليمات جديدة للرعايا الكويتيين الراغبين بالسفر الى ألمانيا سواء لغرض السياحة او العلاج.

وقالت القنصلية في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه التعليمات تأتي حرصا منها على سلامة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة ألمانيا والحؤول دون تعرضهم لأية مشكلات في اثناء السفر والاقامة.

واكدت القنصلية ضرورة التزام المواطنين الراغبين في زيارة ألمانيا بالقوانين والتعليمات المتبعة في البلاد مؤكدة انها على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمواطنين الكويتيين.

ووفق البيان فإنه على الراغبين بالسفر الى ألمانيا كمحطة اولى الحصول على تأشيرة (شينغن) من السفارة الألمانية فقط دون غيرها من السفارات الاوروبية الاخرى وذلك نظرا لمنع السلطات الألمانية من يخالف هذا الشرط دخول اراضيها. واضاف انه على من يرغب في السفر الى ألمانيا بغرض العلاج إصدار تأشيرة خاصة بالعلاج من السفارة الألمانية وذلك لتفادي المساءلة القانونية من قبل السلطات الألمانية وبالتالي تسهيل إجراءات تمديد الاقامة بعد ذلك ان تطلب الأمر.

وشدد في هذا السياق على ضرورة التأكد من تاريخ بداية التأشيرة حيث تمنع السلطات الألمانية دخول اراضيها قبل تاريخ بداية التأشيرة.

واضاف ان صلاحية تأشيرة (شينغن) لا تخول صاحبها الاقامة لفترة تتعدى 90 يوما بشكل متواصل وان كانت مدة صلاحية التأشيرة سنة او اكثر اذ يجب على حامل هذه التأشيرة مغادرة المانيا ومنطقة (شينغن) قبل تجاوز 90 يوما.

ودعا البيان مسافري (الترانزيت) الى دول العالم عدا دول الاتحاد الأوروبي عبر مطار (فرانكفورت) الحصول على تأشيرة (شينغن) في حال تواجدهم لساعات طويلة ورغبتهم في الاقامة بفندق المطار قبل السفر الي وجهتهم الاخيره حيث ان السلطات الألمانيه لا تسمح بدخول الفندق لمن لا يحمل تأشيرة.

وعن الرعايا الكويتيين من حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية الالكترونية قال البيان ان هؤلاء الرعايا معفيين من تأشيرة (شيغن) اذ يمكنهم الدخول الى ألمانيا الاتحادية دون الحصول على تلك التأشيرة.

وناشدت القنصلية بضرورة الاحتفاظ بالتأمين الصحي الذي تم استخراجه عند تقديم التأشيرة وذلك لاستخدامه اذا تطلب الأمر اذ انه يمكن قبول هذا التأمين في بعض المستشفيات والمراكز الطبية والمصحات الالمانية.

وشددت على ضرورة افصاح المواطنين عند وصولهم لموظف الجمارك عن قيمة المبالغ النقدية باليورو او بعملات أخرى والتي تقدر قيمتها بعشرة ألاف يورو وما فوق عند دخولهم او مغادرتهم الاراضي الألمانية.

واكدت القنصلية الكويتية في فرانكفورت في بيانها أن عدم الإفصاح بقيمة تلك المبالغ سيعرض المسافر الى المساءلة القانونية إضافة الى فرض السلطات الألمانية غرامة مالية قد تصل الى 25 بالمئة من إجمالي المبلغ وذلك حسب القانون الألماني. ووفق البيان فإن القوانين الجمركية في المطارات الالمانية تسمح بجلب 200 سيجارة او 250 جرام من التبغ المعسل للشخص الواحد عند دخوله الأراضي الألمانية وفي حالة ادخال كميات اكبر من ذلك فعليه الإفصاح عنها لدى جمارك المطار لأن القوانين الجمركية تفرض رسوم على الكميات الإضافية والمحددة سلفا.

ومن جهة اخرى دعا البيان المواطنين الكويتيين الى عدم ارتداء المجوهرات الغالية والقيمة في الأماكن العامة والاسواق وكذلك عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة لتفادي تعرضهم للسرقات والاستعاضة عنها ببطاقات الائتمان حيث تنشط خلال فصل الصيف والسياحة مجموعات مشبوهة تمتهن سرقة الاجانب.

كما دعا السائحين والمستثمرين الكويتيين الى التعامل مع مكاتب عقارية رسمية معروفة في حالة شراء عقارات او شقق والاستعانة بمحاميين قبل توقيع العقود لضمان حقوقهم القانونية كما يجب على الراغبين باستئجار شقق خلال اقامتهم المؤقتة في ألمانيا ضرورة ابرام عقد ايجار رسمي منعا للمشاكل ولحفظ حقوقه الظرفية.

وناشد بحمل جواز السفر خلال التجوال في الاسواق الاماكن العامة وخلال التنقل او السفر بين الولايات او المدن الألمانية حيث تكثف السلطات المختصة من عملياتها الأمنية وحملات التفتيش للاجانب خلال الصيف مع التأكيد على الحفاظ على هذه الوثائق خلال تجوالهم.

وشدد البيان على وجوب اصدار رخصة قيادة دولية للمواطنين الراغبين في استئجار السيارات خلال اقامتهم في ألمانيا اذ ترفض بعض الشركات او مكاتب تأجير السيارات التعامل او قبول رخصة القيادة الكويتية مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بقوانين المرور المتبعة في الأراضي الألمانية.

واكد البيان على ضرورة التزام المواطنين الكويتيين بالتعليمات والإرشادات الصادره عن القنصلية الكويتية في فرانكفورت اضافة الى القوانين الألمانية المعمول بها تجنبا لأية مشاكل.

واشار الى استعداد القنصلية العامة لتقديم التسهيلات اللازمة على الرقم التالي :(00496975937270) اضافة الى رقم الطوارئ (004915208001100).