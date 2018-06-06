الكيان الصهيوني يتقدم بشكوى إلى “الفيفا” ضد فلسطين

ذكر الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أنه سيتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» ضد نظيره الفلسطيني، وذلك بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة السبت المقبل بين المنتخبين الإسرائيلي والأرجنتيني في القدس.

وأعلنت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين اليوم الأربعاء، أن المباراة، التي كانت تأتي ضمن استعدادات الفريق الأرجنتيني لمونديال روسيا 2018، ألغيت – حسب قولهم- إثر قيام جماعات فلسطينية بتوجيه تحذيرات وتهديدات للمنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي.

وجاء إعلان السفارة تأكيداً لما ذكرته تقارير إعلامية في الأرجنتين الثلاثاء حول إلغاء المباراة، وذكرت صحيفة أوليه أن مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي، يفضل خوض المباراة في برشلونة ومن ثم السفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال الذي تنطلق منافساته في 14 يونيو (حزيران) الجاري.

وتحدثت السفارة على تويتر، عن «تهديدات واستفزازات” -حسب قولهم- وجهت إلى ميسي، وذكرت أنها «تأسف» للإعلان عن إلغاء المباراة.

وكانت الاحتجاجات تصاعدت ضد قدوم المنتخب الأرجنتيني إلى القدس، وقام بعض المشجعين بتلطيخ قميص المنتخب الأرجنتيني بالدم خلال تدريبات الفريق في برشلونة.

وكان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب حث المنتخب الأرجنتيني على الامتناع عن المشاركة في المباراة، قائلاً “إن الفلسطينيين يرفضون إقامة المباراة في القدس، متهماً إسرائيل بأنها تسيس الرياضة وتستغل اتحاد كرة القدم كأداة سياسية من أجل تطبيع الضم غير القانوني للمدينة”.

وكان الرجوب طالب الفلسطينيين بحرق قمصان ميسي وصوره إذا لعب المباراة في القدس.

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الإسرائيلي إن «رئيس الاتحاد الفلسطيني تجاوز كل الخطوط الحمراء».

وكانت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتش شددت في وقت سابق على أنه لا يفترض خلط الرياضة بالسياسة وأن السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس تعهدت “بأمن كاف” للمنتخب الأرجنتيني.