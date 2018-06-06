“الطيران المدني” تنفي صحة وقف الرحلات البريطانية إلى الكويت

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاربعاء صحة الأخبار المتداولة بشأن وقف تشغيل الرحلات التابعه لشركة الخطوط الجوية البريطانية إلى دولة الكويت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الخطوط البريطانية تعمل بشكل معتاد من وإلى مطار الكويت الدولي مضيفا انه “لا توجد أي نية لوقف هذا الخط الحيوي بين البلدين الصديقين”.

وأشار إلى أن طائرات تابعة للشركة البريطانية موقوفة عن العمل مؤقتا نظرا للفحص السنوي الروتيني لمحركاتها مبينا ان الشركة ستقوم بمواصلة رحلاتها إلى لندن بطائرات مؤجرة في الفتره من 10 يونيو الى 1 يوليو 2018.