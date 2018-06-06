النادي العلمي: الجمعة 15 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي، أن أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال فلكيا لعام 1439 الهجري يوافق يوم الجمعة ال15 من يونيو الحالي.

وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي، علي بوعباس، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء أن الاقتران لميلاد هلال شهر شوال سيحدث، يوم الأربعاء الموافق ال13 من يونيو الحالي، في تمام الساعة 43ر22 بتوقيت الكويت.

وأضاف بوعباس انه طبقا للحسابات الفلكية، فإن الهلال سيغرب يوم الخميس، الموافق ال29 من شهر رمضان في تمام الساعة 27ر19 وغروب الشمس، سيكون في تمام الساعة 47ر18 وسيكون عمر الهلال 18 ساعة و36 دقيقة تقريبا.

وأوضح ان فترة مكوث الهلال بعد غروب الشمس، ستكون في حدود ال40 دقيقة تقريبا وزاوية الاستطالة 11 درجة قوسية تقريبا ما يجعل رؤية الهلال ممكنة، في حال توافر الظروف الجوية المناسبة، وعليه فإن أول أيام عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الجمعة الموافق ال15 من يونيو الحالي.