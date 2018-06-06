“الصحية” البرلمانية: تمديد بحث قانون الصحة النفسية لدور الانعقاد المقبل

قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم الأربعاء الطلب من مجلس الأمة تمديد فترة تكليف اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع واقتراح قانون الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي إلى دور الانعقاد المقبل مع إبقائه على جدول أعمال المجلس.

وقال مقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع أن وزارة الصحة طلبت تأجيل المناقشة لمراجعة بعض مواد القانون الحالي والوقوف على تصور نهائي لمعالجة بعض مواطن القصور التي تم نقاشها اليوم.

وأضاف الفضالة ان القصور والملاحظات على القانون تتعلق بأمور فنية عن مراجعات المستشفى وبعض الملفات.

وأوضح ان (الصحية) البرلمانية اجتمعت بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا وبعض المختصين في الصحة النفسية لمناقشة قانون الصحة النفسية المدرج على جدول أعمال المجلس والذي يفترض أن يناقش في جلسة 25 من مايو الجاري.

وأفاد ان اللجنة تطرقت إلى موضوع تكليف المجلس إياها بوضع تصور بشأن قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة مبينا ان (الصحية) البرلمانية بصدد تحديد موعد لمناقشة هذا الموضوع الأسبوع المقبل.

وذكر أنه بحسب تعهد الحكومة سيبقى قرار الدمج “مجمدا” إلى حين انتهاء تقرير اللجنة موضحا أنه من المفترض أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها بهذا الخصوص خلال العطلة الصيفية ليكون جاهزا في دور الانعقاد المقبل.