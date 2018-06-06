وفيات الأربعاء 6 يونيو 2018

حياة علي حيدر ملك، زوجة حسين علي باقر، «60 عاماً»، شيعت، للرجال: الزهراء، مسجد الإمام باقر، للنساء: القصور، ق7، ش18، م23، ت: 99893530.

غازي عبدالله عبدالعزيز الذكير، «85 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، صالة دسمان – ش يوسف أبوكحيل، للنساء: النهضة، ق2، ش210، م45، ت: 99052614 – 99930565.

فهد راشد فهد البزيغ، «55 عاماً»، شيع، للرجال وللنساء: سلوى، ق8، ش 7، م 66، ت: 99303131 – 97666668.

لطيفة جمعة سالم الخشتي، أرملة خليفة عبدالله الدرباس، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق6، ش10، م39، للنساء: الصباحية، ق1، ش12، م151، ت: 99024417.

حليمة علي عباس علي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق10، ش ناصر المبارك، مسجد مقامس، للنساء: الرميثية، ق9، ش أسامة بن زيد، حسينية أم البنين الأربعة، ت: 97274777 – 66456455.

سلامة محمد أحمد السيافي، أرملة حسين علي حسين المزيدي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، ق2، الحسينية العباسية، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش20، م1، ت: 22514651 – 22532142.

هند راشد عبدالغفور محمد، أرملة عبدالله محمود عيسى العصفور، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: القادسية، ديوان العصفور، ق1، ش حمد الخالد على خط المغرب السريع.

عفاف مجاهد عبدالعزيز مرجان، أرملة راشد سلطان العجمي، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في مقبرة صبحان فقط، للنساء: صباح السالم، ق12، ش1، ج4، م12، ت: 96900616 – 99016084 – 51666766.

محمد مبارك حمد بن دغمة العجمي، «28 عاماً»، شيع، مبارك الكبير، ق6، ش6، م13، ت: 99879777 – 55666336.