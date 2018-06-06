حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 07 يونيو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 07 يونيو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة لاحقا .

ليلاً:

حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 50°

الحرارة الصغرى: 34°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.