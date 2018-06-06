السعودية.. توقيف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية الموجبة للإيقاف

وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على قرار إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية الموجبة للإيقاف.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بأنه وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85).

وقالت الوكالة السعودية، بحسب نص البيان، إن النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية سيتم إيقافهن في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

وترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة.