“مؤشر السلام” العالمي: #الكويت الأولى عربياً

حققت الكويت ترتيباً متقدماً في مؤشر السلام العالمي لعام 2018، حيث احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مسجلة 1.799 نقطة.

واحتلت البلاد هذا العام في التقرير الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام للعام الثاني عشر المرتبة الـ42 عالمياً ضمن 163 دولة، بعد أن كانت في المركز الـ58 في 2017، ووصف المؤشر حالة السلام في الكويت بأنها «عالية».

وذكر التقرير أن حفظ الأمن في الكويت كلَّف الاقتصاد الوطني 36.426 مليار دولار في 2017، أي 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل 8678 دولاراً للفرد.