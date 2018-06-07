مطار حمد في الدوحة أفضل مطار عالمي

صنف موقع إيرهيلب (AirHelp) مطار حمد الدولي في قطر أفضل مطار عالمي لهذا العام، مزيحا بذلك مطار سنغافورة من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة، وجاء في المرتبة الثانية خلف مطار حمد مطار أثينا الدولي ثم مطار هنيدة الياباني.

ويأتي تصنيف مطار حمد في المرتبة الأولى على قائمة تتضمن 141 مطارا، بناء على شبكة معايير تشمل الزمن ودقة المواعيد ونوعية الخدمات الأرضية وتجربة المسافرين إزاء خدمات المطار، كما صنف الموقع العالمي الخطوط الجوية القطرية أفضل ناقل جوي في العالم على قائمة تضم 72 شركة طيران.

يأتي هذا التصنيف بعد عام من حصار قطر، إذ أغلقت دول الحصار أجواءها أمام الطيران القطري وأغلقت مكاتب الخطوط القطرية في مدنها.

وكان مطار حمد الدولي حصل في يناير/كانون الثاني 2018 على المركز الثاني عالميا في دقة الأداء والالتزام بمواعيد الرحلات ضمن قائمة المطارات العالمية الرئيسية للعام 2017، وقالت شركة “أو أي جي” لاستشارات الطيران، إن المطار نال نسبة 85.41% بعد مطار منيابولس سانت بول الأميركي.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار حمد 120 مليونا منذ بداية تشغيله في مايو/أيار 2014 حتى نهاية العام المنصرم.

واستعاد المطار نموه الثابت، فقد زاد عدد المسافرين بنسبة 3.75% في النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بالنصف الأول، بعد الانخفاض الأولي في يونيو/حزيران الماضي بسبب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.